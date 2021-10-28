Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)
28 октября 2021 21:40
Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 28 октября. Тема – Основание для изъятия.
Читайте такжеГоворит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 10 сентября органы опеки Житомирской области изъяли у 28-летней Елены Слободянюк 3-летнего Дениса, из-за недосмотра и недостаточного веса малыша. Однако Елена убеждает: недостаточный вес у ее сына – результат тяжелой генетической болезни, а не родительской халатности. Уверяет, что пыталась убедить службу по делам детей, но ее вообще не слышали. Елена рассказывает, что у маленького Дениса тяжелая судьба с самого рождения – как только его отец узнал о болезни, сразу покинул и сына, и семью. А теперь многодетная мама боится, что из-за несправедливых обвинений может так же потерять и двух старших сыновей. Последствия тяжелой болезни или результат родительской безответственности?
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