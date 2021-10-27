Стосується кожного: Чужой отец (эфир от 27.10.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 октября. Тема – Чужой отец.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Вот уже три года 10-летняя Анастасия и 11-летняя Оксана из Одесской области видят своего отца только на фотографиях. 31-летняя мама девушек, Наталья Малиновская, рассказывает, что разрушила семью измена мужа. Бывший любящий отец теперь воспитывает чужих детей и сомневается в своем отцовстве.

По мнению Натальи, предательские подозрения посеяла свекровь, которая с первого дня ей не доверяла. Зато свекровь убеждена, что бывшая невестка просто хочет повесить на ее сына ответственность за чужих детей и в дальнейшем жить за его счет.

Попытка добиться справедливости ради детей или месть за супружескую измену и неудачные отношения? Сможет ли результат теста на отцовство изменить жизнь маленьких сестер прямо в студии «Касается каждого», и какой будет встреча после трех лет разлуки с тем, кого называют отцом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.