Стосується кожного: Чужой отец (эфир от 27.10.2021)

27 октября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Чужой отец (эфир от 27.10.2021)
Стосується кожного: Чужой отец (эфир от 27.10.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 октября. Тема – Чужой отец.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Вот уже три года 10-летняя Анастасия и 11-летняя Оксана из Одесской области видят своего отца только на фотографиях. 31-летняя мама девушек, Наталья Малиновская, рассказывает, что разрушила семью измена мужа. Бывший любящий отец теперь воспитывает чужих детей и сомневается в своем отцовстве. 

По мнению Натальи, предательские подозрения посеяла свекровь, которая с первого дня ей не доверяла. Зато свекровь убеждена, что бывшая невестка просто хочет повесить на ее сына ответственность за чужих детей и в дальнейшем жить за его счет. 

Попытка добиться справедливости ради детей или месть за супружескую измену и неудачные отношения? Сможет ли результат теста на отцовство изменить жизнь маленьких сестер прямо в студии «Касается каждого», и какой будет встреча после трех лет разлуки с тем, кого называют отцом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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