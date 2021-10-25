Стосується кожного: Брат за брата (эфир от 25.10.2021)
25 октября 2021 16:55
Стосується кожного: Брат за брата (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 25 октября. Тема – Брат за брата.
Стосується кожного: 40-летняя жительница Черниговской области Ирина Нагорная уже полгода не видела сына и дочь. Зимой Вова и Аня просто не вернулись домой из школы. Отец детей – 43-летний Сергей Галас вместе с женой думали о худшем. За несколько дней родители таки выяснили, дети живы и здоровы. Их после анонимной жалобы забрала служба по делам детей. Сергей убежден, анонимку написал его брат-близнец. В селе Галасов хорошо знают. Они часто скандалят, а потом жалуются друг на друга в полицию. Все споры и скандалы происходили на глазах у детей. Неоднократно полицию вызывала именно 9-летняя девочка. Как братья-близнецы превратились в анонимных врагов и сможем ли мы вместе в студии «Касается каждого» примирить их ради будущего малышей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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