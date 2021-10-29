Стосується кожного: Алиби от извращения (эфир от 29.10.2021)
29 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Алиби от извращения (эфир от 29.10.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 29 октября. Тема – Алиби от извращения.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В доме 29-летней Яны Криворучко из Одесской области выбиты двери, так ворвался ночью в дом человек, который напал на ее маму. Яна уверена, что той ночью в доме узнала своего соседа, 30-летнего Александра Ткаченко, который пытался изнасиловать ее маму. Сама же пострадавшая, 53-летняя Майя Криворучко уверяет, соседа она узнала сразу, поскольку знает его с самого детства. Поэтому до сих пор стесняется того, что произошло. Несколько дней вообще боялась выходить из дома. Но когда дочь все рассказала полиции, Майя призналась, что это уже была вторая попытка надругательства над ней в собственном доме. И даже после заявления о нападении, человек, на которого она четко указала, остался на свободе. Александр обвинения соседок отвергает и утверждает, что у него есть стопроцентное алиби. По селу распространились слухи, что за Александра заступаются состоятельные родственники. Удобный подозреваемый или последствия безнаказанности?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 29 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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