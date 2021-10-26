Говорит Украина: Двухлетнюю дочь родила - отца в дураках оставила (эфир от 26.10.2021)

Говорит Украина: Двухлетнюю дочь родила - отца в дураки сшила (эфир от 26.10.2021)

26 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Двухлетнюю дочь родила - отца в дураки сшила.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Сергей не мог поверить, что у его 53-летнего друга сбылась мечта всей жизни - родилась дочь.

За 40 лет дружбы он не знал Руслана таким счастливым. Но радость друга оборвалась в одно мгновение - в 2,5 года дочь завезли неизвестно куда.

Руслан для дочери мастерил санки и игрушки своими руками. И сейчас это единственное упоминание, что в доме бегала его маленькая Надежда.

Куда увезли маленькую дочь Руслана? Где и с кем она сейчас? Кому должны были выводить татуировки из рук? Кто пожалел денег на качели ребенку? Почему в этой истории не разобраться без теста ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 26 октября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.