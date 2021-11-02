Говорит Украина: Что видели в окно дети священника? (эфир от 02.11.2021)

Говорит Украина: Что видели в окно дети священника? (эфир от 02.11.2021)

2 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Что видели в окно дети священника?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Сын Алены вернулся домой с 14-летним другом, когда женщина готовила ужин. Однако после жуткого признания гостя все забыли, что собирались ужинать.

Мальчик рассказал, что он и еще семь детей находятся на попечении священника, но никто и не догадывается, что на самом деле творится в стенах их дома!

Женщина боится обращаться в полицию и социальную службу, убеждена, что ей не поверят!

Что на самом деле происходит в многодетной семье опекуна священника? Действительно ли батюшка бьет и насилует подопечных? К чему здесь карцер? И кто прошел детектор лжи, чтобы доказать свою правду?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.