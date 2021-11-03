Стосується кожного: Похищение дочери (эфир от 03.11.2021)

3 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Похищение дочери (эфир от 03.11.2021)
Стосується кожного: Похищение дочери (эфир от 03.11.2021)
пресс-служба канала Украина

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 ноября. Тема – Похищение дочери.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Правоохранители задержали 31-летнего Юрия Лукача, который трое суток скрывался с 9-месячным ребенком. Субботним утром в конце октября Юрий ворвался в квартиру своей бывшей сожительницы, 34-летней Ольги Нечаевой. Мужчина без объяснений схватил ребенка и быстро скрылся. Через несколько дней полиция нашла похитителя в другой области – в селе под Каменцем-Подольским. Сейчас ребенок в больнице находится под охраной и наблюдением медиков. Родные похитителя убеждают, что Ольга сама его спровоцировала. Отрицать отцовство Юрия она начала только после развода – несколько недель назад. Преступление против чужого ребенка или преданный отец, пытающийся вернуть свою дочь?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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