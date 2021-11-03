Стосується кожного: Похищение дочери (эфир от 03.11.2021)
3 ноября 2021 06:00
Стосується кожного: Похищение дочери (эфир от 03.11.2021)
пресс-служба канала Украина
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 ноября. Тема – Похищение дочери.
Читайте такжеГоворит Украина: Забеременеть не может, потому что в голове вроде бы "маргарин"? (эфир от 01.11.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Правоохранители задержали 31-летнего Юрия Лукача, который трое суток скрывался с 9-месячным ребенком. Субботним утром в конце октября Юрий ворвался в квартиру своей бывшей сожительницы, 34-летней Ольги Нечаевой. Мужчина без объяснений схватил ребенка и быстро скрылся. Через несколько дней полиция нашла похитителя в другой области – в селе под Каменцем-Подольским. Сейчас ребенок в больнице находится под охраной и наблюдением медиков. Родные похитителя убеждают, что Ольга сама его спровоцировала. Отрицать отцовство Юрия она начала только после развода – несколько недель назад. Преступление против чужого ребенка или преданный отец, пытающийся вернуть свою дочь?
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