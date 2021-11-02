Стосується кожного: Умолчание скандалов (эфир от 02.11.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 2 ноября. Тема – Умолчание скандалов.
Проблемы в отношениях начались сразу после рождения первой дочери, когда выяснилось, что в молодой семье главная – свекровь. Сам Николай напряжение с женой как будто и не замечает. Слова Василины о побоях и скандалах отрицает, и убеждает, что в их многодетной семье царят мир и согласие.
Кто намеренно раздувает костер скандала в многодетной семье, а кто упорно пытается не замечать очевидное?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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