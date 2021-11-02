Стосується кожного: Умолчание скандалов (эфир от 02.11.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 2 ноября. Тема – Умолчание скандалов.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 30-летняя многодетная Василиса вместе с малышами вынуждена скрываться, пока муж успокоится после очередного скандала. Со своим мужчиной, 35-летним Николаем, Василиса в браке уже 11 лет. Родили 3 детей. Впрочем, уважать друг друга так и не научились.

Проблемы в отношениях начались сразу после рождения первой дочери, когда выяснилось, что в молодой семье главная – свекровь. Сам Николай напряжение с женой как будто и не замечает. Слова Василины о побоях и скандалах отрицает, и убеждает, что в их многодетной семье царят мир и согласие.

Кто намеренно раздувает костер скандала в многодетной семье, а кто упорно пытается не замечать очевидное?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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