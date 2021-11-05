Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 05.11.2021)
5 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 05.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 5 ноября. Тема – Дочь школьницы.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Летом вся страна обсуждала новость о 12-летней школьнице из Черниговской области, которая забеременела от своего 17-летнего парня. Зрители узнали о юной матери из выпуска «Беременная в 12». А в середине октября Наталья родила девочку Полину. Роженицу с младенцем встречали всей семьей и в новом доме. 30-летняя бабушка приобрела дом в рассрочку. Там же обустроила и комнату для молодых родителей, которые решили вместе ожидать приговора суда. После появления на свет младенца, к молодой мамочке приковано еще больше внимания. Органы опеки почти каждый день проверяют семью. Осудить или поддержать? Какая судьба ожидает 13-летнюю маму и ее новорожденную дочь? И есть ли шансы у отца младенца избежать заключения, предусмотренного законом?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.