Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
4 ноября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 ноября. Тема – Нервные килограммы.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 12-летний Артем из Кропивницкого уже весит, как взрослый мужчина – более 80 килограммов. Избыточный вес и враждебность – это последствия безразличного воспитания, уверена 65-летняя бабушка мальчика Лариса Френтова. Она утверждает, что родной матери ребенок не нужен, потому что невестка все время прыгает в гречку. Мать Артема в лишних килограммах сына обвиняет именно свекровь. По ее мнению, Лариса сначала разрушила брак собственного сына, а теперь хочет забрать от родной матери еще и внука. Каждая встреча невестки со свекровью кончается скандалами. И все это на глазах у парня. Что стало причиной избыточного веса и как влияют постоянные конфликты в семье на здоровье Артема?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.