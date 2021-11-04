Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)

4 ноября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 ноября. Тема – Нервные килограммы.

Читайте такжеГоворит Украина: Что видели в окно дети священника? (эфир от 02.11.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 12-летний Артем из Кропивницкого уже весит, как взрослый мужчина – более 80 килограммов. Избыточный вес и враждебность – это последствия безразличного воспитания, уверена 65-летняя бабушка мальчика Лариса Френтова. Она утверждает, что родной матери ребенок не нужен, потому что невестка все время прыгает в гречку. Мать Артема в лишних килограммах сына обвиняет именно свекровь. По ее мнению, Лариса сначала разрушила брак собственного сына, а теперь хочет забрать от родной матери еще и внука. Каждая встреча невестки со свекровью кончается скандалами. И все это на глазах у парня. Что стало причиной избыточного веса и как влияют постоянные конфликты в семье на здоровье Артема?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпускаЭксклюзив
Топтун: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 03.11.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 03.11.2021)
Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Новости

Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK