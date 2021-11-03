Говорит Украина: Кто я, не знаю – маму с автостанции ищу! (эфир от 03.11.2021)

3 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Кто я, не знаю – маму с автостанции ищу! (эфир от 03.11.2021)
Говорит Украина: Кто я, не знаю – маму с автостанции ищу! (эфир от 03.11.2021)
пресс-служба канала Украина

3 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Кто я, не знаю – маму с автостанции ищу!

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Когда в четвертом классе Екатерине дали задание создать свое «семейное дерево», девушка расстроилась, ведь совсем ничего не знала о родственниках своей бабушки Татьяны. Оказалось, что и сама бабушка не знает своих родных, ведь когда ей было всего год и два месяца, мать бросила ее на автостанции и скрылась! Екатерина решила взять все в свои руки – найти кровных родственников бабушки и завершить свое домашнее задание, начатое много лет назад. Почему мать бросила дочь на автостанции в чужом городе? Какой мужчина к этому причастен? Кто в этой семье родился в тюрьме? И какое фото бережет много лет, приехавший в студию мужчина, и как оно связано с Татьяной?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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