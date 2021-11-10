Стосується кожного: Похищение дочери. Установление отцовства (эфир от 10.11.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 ноября. Тема – Похищение дочери. Установление отцовства.
Просто в студии 31-летний Юрий Лукач, обвиняемый в похищении девочки, заявил, что спасал свою дочь от неблагополучной мамы. Однако мама девочки называет отцом своего нынешнего сожителя Павла.
Преданный отец или жестокий преступник? Смогут ли результаты теста ДНК разорвать агрессивный любовный треугольник и как установление отцовства изменит судьбу маленькой Виктории?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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