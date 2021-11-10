Стосується кожного: Похищение дочери. Установление отцовства (эфир от 10.11.2021)

10 ноября 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Похищение дочери. Установление отцовства (эфир от 10.11.2021)
Стосується кожного: Похищение дочери. Установление отцовства (эфир от 10.11.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 ноября. Тема – Похищение дочери. Установление отцовства.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Продолжение громкой истории о похищении 9-месячного ребенка во Львовской области. Вышедший на прошлой неделе выпуск "Похищения дочери" ошеломил зрителей своей наглостью: мужчина среди бела дня ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, схватил 9-месячную девочку и скрылся.

Просто в студии 31-летний Юрий Лукач, обвиняемый в похищении девочки, заявил, что спасал свою дочь от неблагополучной мамы. Однако мама девочки называет отцом своего нынешнего сожителя Павла.

Преданный отец или жестокий преступник? Смогут ли результаты теста ДНК разорвать агрессивный любовный треугольник и как установление отцовства изменит судьбу маленькой Виктории?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите на канале Интер в 18:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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