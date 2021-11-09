Говорит Украина: Дети с крапивой против спящей матери (эфир от 09.11.2021)

9 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Дети с крапивой против спящей матери (эфир от 09.11.2021)
Говорит Украина: Дети с крапивой против спящей матери (эфир от 09.11.2021)
пресс-служба канала Украина

9 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Дети с крапивой против спящей матери.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Михаил хочет, чтобы дети его тещи – восьмилетняя Диана и полуторагодовалый Артем – попали в интернат! Полуторагодовалому Артему любовник его матери якобы наливает рюмку, чтобы тот плачем не мешал им заниматься любовью! А во время интимных утех матери и ее любовника восьмилетняя Диана якобы спит в той же постели! Сколько на самом деле детей у тещи Михаила? Кто погиб в постели женщины? И куда отправятся дети после того, как ток-шоу покажет одно видео с участием их матери?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 9 ноября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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