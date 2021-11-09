Стосується кожного: Первая учительница. Часть 2 (эфир от 09.11.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 ноября. Тема – Первая учительница. Часть 2.
Почему администрация школы не поддержала педагога и реально ли восстановить авторитет учителя после восстановления должности?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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