Стосується кожного: Первая учительница. Часть 2 (эфир от 09.11.2021)

9 ноября 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Первая учительница. Часть 2 (эфир от 09.11.2021)
Стосується кожного: Первая учительница. Часть 2 (эфир от 09.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 9 ноября. Тема – Первая учительница. Часть 2.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Важная тема на примере истории увольнения учительницы младших классов из-за конфликта с родителями ученика. Откровенный разговор об авторитете школы и уважении к школьникам. 

Почему администрация школы не поддержала педагога и реально ли восстановить авторитет учителя после восстановления должности?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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