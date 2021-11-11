Говорит Украина: Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 1 (эфир от 11.11.2021)

Говорит Украина: Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 1 (эфир от 11.11.2021)

11 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 1.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Резонансное дело на Черниговщине, которое умалчивают?! В тот день Мария вышла на кофе, а когда вернулась – сына дома уже не было. Через 12 дней поиска тело парня нашли в кукурузном поле в полиэтилене – вроде бы обезкровленное и с вырезанным кадыком! Какие предметы черных ритуалов и чьи черепа нашли в соседнем погребе? Как к этому причастны пять друзей убитого Саши? И почему впервые в истории программы пришлось провести молекулярно-генетическую экспертизу?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 11 ноября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.