Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021)
16 ноября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 ноября. Тема – Уголовное детство.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В селе на Херсонщине заживо сожгли мужчину. В совершении тяжкого преступления подозревается 14-летний подросток. У дома своего брата, 8 октября, заснул и больше не проснулся 41-летний местный житель Роман Грицан. Родственники погибшего боятся публично комментировать события того трагического дня, ведь уверены, что молодому человеку, подозреваемому в жестоком убийстве, удастся избежать справедливого наказания. Мама подростка не верит в вину сына и убеждает, что он стал случайным свидетелем трагедии и наоборот – пытался спасти погибшего. Неуправляемая подростковая жестокость или удобный подозреваемый?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.