Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 ноября. Тема – Уголовное детство.