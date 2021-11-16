Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021)

16 ноября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021)
Стосується кожного: Уголовное детство (эфир от 16.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 ноября. Тема – Уголовное детство.

Читайте такжеГоворит Украина: Украинский маляр с лицом Фредди Крюгера (эфир от 15.11.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В селе на Херсонщине заживо сожгли мужчину. В совершении тяжкого преступления подозревается 14-летний подросток. У дома своего брата, 8 октября, заснул и больше не проснулся 41-летний местный житель Роман Грицан. Родственники погибшего боятся публично комментировать события того трагического дня, ведь уверены, что молодому человеку, подозреваемому в жестоком убийстве, удастся избежать справедливого наказания. Мама подростка не верит в вину сына и убеждает, что он стал случайным свидетелем трагедии и наоборот – пытался спасти погибшего. Неуправляемая подростковая жестокость или удобный подозреваемый?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Адская кухня: кто покинул шоу в 11 выпуске от 15.11.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 11 выпуске от 15.11.2021
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 15 серию от 04.11.2021
Сериалы

Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 15 серию от 04.11.2021
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 13 выпуске от 15.11.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 13 выпуске от 15.11.2021
Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK