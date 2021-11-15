Говорит Украина: Украинский маляр с лицом Фредди Крюгера (эфир от 15.11.2021)

Говорит Украина: Украинский маляр с лицом Фредди Крюгера (эфир от 15.11.2021)

15 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Украинский маляр с лицом Фредди Крюгера.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Когда Анжелика впервые увидела Василия в училище, то замерла от страха, ведь подумала, что перед ней персонаж из фильма ужасов.

24 года Василий живет в постоянных мучениях с изуродованным лицом. Муж стесняется выходить на люди, ведь его ужасаются прохожие. Из-за своей внешности у него нет собственной семьи, а родственники от него отвернулись.

Почему Василий стал похож на Фредди Крюгера? Как к этому причастен его родной брат? Но из-за чьего равнодушия мужчина может остаться еще и без ноги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 15 ноября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.