Говорит Украина: Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 2 (эфир от 12.11.2021)

12 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 2 (эфир от 12.11.2021)
Говорит Украина: Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 2 (эфир от 12.11.2021)
пресс-служба канала Украина

12 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мой сын – жертва сатанинского обряда? Часть 2.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Резонансное дело на Черниговщине, которое умалчивают?! В тот день Мария вышла на кофе, а когда вернулась – сына дома уже не было. Через 12 дней поиска тело парня нашли в кукурузном поле в полиэтилене – вроде бы обезкровленное и с вырезанным кадыком! Какие предметы черных ритуалов и чьи черепа нашли в соседнем погребе? Как к этому причастны пять друзей убитого Саши? И почему впервые в истории программы пришлось провести молекулярно-генетическую экспертизу?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 12 ноября в 20:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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