Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 19.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 19.11.2021) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 ноября. Тема – Дочь школьницы.