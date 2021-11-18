Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 19.11.2021)

18 ноября 2021 23:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 19.11.2021)
Стосується кожного: Дочь школьницы (эфир от 19.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 19 ноября. Тема – Дочь школьницы.

Читайте такжеГоворит Украина: Химчистку имею и маму со своим именем ищу (эфир от 17.11.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Летом вся страна обсуждала новость о 12-летней школьнице из Черниговщины, которая забеременела от своего 17-летнего парня. Зрители узнали о юной мамаше из выпуска «Беременна в 12». А в середине октября Наталья родила девочку Полину. Роженицу с младенцем встречали всей семьей и в новом доме. 30-летняя бабушка приобрела дом в рассрочку. Там же обустроила и комнату для молодых родителей, которые решили вместе ожидать приговора суда. После появления на свет младенца, к молодой мамочке приковано еще больше внимания. Органы опеки почти каждый день проверяют семью. Осудить или поддержать? Какая судьба ожидает 13-летнюю маму и ее новорожденную дочь? Есть ли шансы у отца младенца избежать заключения, предусмотренного законом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
Телешоу

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 19 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 19 ноября 2021 года в Украине
Про Сергея Притулу украинская группа спела на отборе на "Евровидение"
Новости

Про Сергея Притулу украинская группа спела на отборе на "Евровидение"

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK