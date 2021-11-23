Стосується кожного: Восьмой шанс (эфир от 23.11.2021)
23 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Восьмой шанс (эфир от 23.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 23 ноября. Тема – Восьмой шанс.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Многодетная Инна Брилевская из Полтавской области просит спасти уже восьмого ребенка в семье Татьяны Исаевой. Женщина считает, что 3-месячному малышу в семье угрожает опасность. Журналисты разыскали многодетную Татьяну в Центре матери и ребенка, где женщина временно проживает со своим младенцем. Органы опеки изъяли у Татьяны пятерых старших детей, якобы из-за неудовлетворительных условий воспитания. Однако многодетная мать с этим не согласна. Татьяна считает, что это просто клевета односельчан и пристрастность служб. Безответственность матери или безосновательные наговоры? Почему местные жители снова требуют лишить многодетную мать родительских прав, и почему она снова не делает выводов?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.