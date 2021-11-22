Стосується кожного: Преступление за рулем (эфир от 22.11.2021)

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Украина еще не успела оправиться от шока после ДТП с 16-летним юношей за рулем, как в Харькове – новая авария. Двое 13-летних подростков возвращаются из школы домой. На зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе… их на скорости сбивает белый внедорожник. Скорая забрала детей в больницу. Уже неделю они под наблюдением медиков. Водителя белого автомобиля – прямо на месте задержала полиция. Авария за аварией, множество слез и трагедий, водителей задерживают, но со временем отпускают. Почему украинцы уже не верят в неотвратимость наказания за преступления за рулем? В студии «Касается каждого» обсуждаем, как заставить работать законы в пользу потерпевших.