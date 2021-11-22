Стосується кожного: Преступление за рулем (эфир от 22.11.2021)

22 ноября 2021 22:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Преступление за рулем (эфир от 22.11.2021)
Стосується кожного: Преступление за рулем (эфир от 22.11.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 22 ноября. Тема – Преступление за рулем.

Читайте такжеГоворит Украина: Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию? (эфир от 19.11.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Украина еще не успела оправиться от шока после ДТП с 16-летним юношей за рулем, как в Харькове – новая авария. Двое 13-летних подростков возвращаются из школы домой. На зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе… их на скорости сбивает белый внедорожник. Скорая забрала детей в больницу. Уже неделю они под наблюдением медиков. Водителя белого автомобиля – прямо на месте задержала полиция. Авария за аварией, множество слез и трагедий, водителей задерживают, но со временем отпускают. Почему украинцы уже не верят в неотвратимость наказания за преступления за рулем? В студии «Касается каждого» обсуждаем, как заставить работать законы в пользу потерпевших.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Однажды под Полтавой-14: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 22.11.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-14: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 22.11.2021)
Однажды под Полтавой-14: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 22.11.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-14: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 22.11.2021)
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 22.11.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 22.11.2021
Павел Прилучный рассказал, что проблемы с лицом и лишним весом были из-за опухоли, кист и операций
Новости

Павел Прилучный рассказал, что проблемы с лицом и лишним весом были из-за опухоли, кист и операций

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK