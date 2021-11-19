Говорит Украина: Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию? (эфир от 18.11.2021)
19 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию?
После эфира борьба за 3-летнюю девочку приобрела бешеные обороты. Появились новые претенденты на Анну Марию! Что изменилось в столичном приюте после эфира? Какое служебное расследование там проводят? Какой мужчина претендует на 3-летнюю девочку и кто сдавал тест ДНК для установления родственных связей с ней?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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