Говорит Украина: Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию? (эфир от 18.11.2021)

19 ноября 2021 16:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию? (эфир от 18.11.2021)
Говорит Украина: Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию? (эфир от 18.11.2021)
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19 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Скандал после эфира: сколько претендентов на Анну Марию?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: В начале сентября история 3-летней Анны Марии из столичного детского дома всколыхнула всю страну. Девочка до сих пор находится в приюте, ведь социальные службы настаивают — Наталья должна доказать, что у нее есть ребенок, с помощью ДНК-теста.

После эфира борьба за 3-летнюю девочку приобрела бешеные обороты. Появились новые претенденты на Анну Марию! Что изменилось в столичном приюте после эфира? Какое служебное расследование там проводят? Какой мужчина претендует на 3-летнюю девочку и кто сдавал тест ДНК для установления родственных связей с ней?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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