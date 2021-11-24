Стосується кожного: Наказание за баловство (эфир от 24.11.2021)
24 ноября 2021 01:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Наказание за баловство (эфир от 24.11.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 ноября. Тема – Наказание за баловство.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В конце октября 26-летняя Татьяна Добровольская из Житомира обнаружила синяк на лице своего 6-летнего сына Виктора, когда забирала его из детского сада. Мальчик рассказал, что так в саду его наказали за баловство и плохое поведение. По словам Татьяны, руководство сада от объяснений отказалось. Тогда возмущенная мама написала заявление в полицию. Заведующая садом, Тамара Касянчук, насилие воспитательницы отрицает и предполагает, что синяк ребенок мог получить в другом городе. Что на самом деле случилось с 6-летним Витей и можно ли быть уверенным в безопасности своего ребенка, когда отдаешь его на воспитание другим взрослым?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 24 ноября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.