Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?

29 ноября 2021 16:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?
Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?
пресс-служба канала Украина

29 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шок на Днепропетровщине: в 9 утра врачи скорой находят 4-летнюю Олю в ее собственной кроватке… мертвой.
Родители объяснили — они только что проснулись и нашли ребенка уже бездыханным. Однако у девочки была травма головы и многочисленные кровоподтеки.

Односельчане возмущены, ведь после смерти девочки ее старших братьев-близнецов оставили дома. Сколько времени девочка лежала мертвой в доме с 6-летними братьями? Почему их называли детьми подоконники? Какие секреты отца раскрыл наш криминалист во время собственного расследования? И кто – папа или мать – забил маленькую Олю до смерти?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а похже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Алексей Суханов Говорит Украина видео телешоу Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Голос країни-12: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта
Новости

Голос країни-12: канал 1+1 рассекретил имена тренеров проекта
Стосується кожного: Адские подозрения (эфир от 29.11.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Адские подозрения (эфир от 29.11.2021)
Пробиотики для новорожденных: зачем нужны и как правильно подобрать препарат?
ЗОЖ

Пробиотики для новорожденных: зачем нужны и как правильно подобрать препарат?Реклама
ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой "ВИА Гры", и почему до сих пор не сделал ей предложение
Новости

ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой "ВИА Гры", и почему до сих пор не сделал ей предложение

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK