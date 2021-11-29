Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?

Говорит Украина: Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?

29 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убийство 4-летней Оли: кто пытал, а кто неделю молчал?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шок на Днепропетровщине: в 9 утра врачи скорой находят 4-летнюю Олю в ее собственной кроватке… мертвой.

Родители объяснили — они только что проснулись и нашли ребенка уже бездыханным. Однако у девочки была травма головы и многочисленные кровоподтеки.

Односельчане возмущены, ведь после смерти девочки ее старших братьев-близнецов оставили дома. Сколько времени девочка лежала мертвой в доме с 6-летними братьями? Почему их называли детьми подоконники? Какие секреты отца раскрыл наш криминалист во время собственного расследования? И кто – папа или мать – забил маленькую Олю до смерти?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а похже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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