Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 декабря. Тема – Битва с детьми.