Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021)
1 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 декабря. Тема – Битва с детьми.
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: Сломанный нос, выбитые зубы и сотрясение мозга. Так, для 29-летней Ирины Дзециной из Киевской области закончилась стычка с местной компанией подростков. Конфликт произошел в начале октября. Тогда во время вечерней прогулки с детьми Ирина и ее подруга Алина сделали замечания молодежи, которая распивала спиртные напитки прямо на детской площадке. Конфликт перерос в драку. После пережитого Ирина вместе со своей 7-летней дочерью Софией почти не выходит на улицу. Боится новой встречи с агрессивными подростками. Наши журналисты разыскали подростков, которые в тот вечер были на детской площадке, но имеют свою версию событий. Результат неконтролируемой подростковой жестокости или превышение самозащиты. Что действительно спровоцировало драку на глазах у маленьких детей и почему не удалось сдержать эмоции?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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