Стосується кожного: Ожесточенные соседки (эфир от 30.11.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 30 ноября. Тема – Ожесточенные соседки.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Полгода назад к 33-летней Татьяне Шаловой из Днепра начали домой приходить незнакомцы. Мужчины утверждали, что общались с женщиной в Интернете. Татьяна тщетно пыталась найти фейковые страницы со своими фотографиями на сайтах знакомств и вынуждена была обратиться в полицию.

Многодетная мать предполагает, что ее имя использует хорошо знающий ее человек. Татьяна подозревает, что под ее именем с мужчинами общается ее соседка снизу – Диана Копылевич. Сама Диана все обвинения соседки сверху отвергает. Она уверяет, что именно Татьяна вмешивается в ее личную жизнь.

Вражда, которая продолжается между ярыми соседками 15 лет, уже давно вышла за пределы вежливости и уважения. На что способны соседки, чтобы доказать свою правоту, готовы ли они к реальному компромиссу?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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