Говорит Украина: Потерянный сын одесского юмориста (эфир от 01.12.2021)
1 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Потерянный сын одесского юмориста.
Теперь миссия обрести таинственного мальчика выпала Станиславу, и это стало для него большим испытанием. Но он решил действовать. Что это за мальчик с детской фотографии? Почему он преследует женщину во сне? И как к этой истории причастен одесский юморист?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.