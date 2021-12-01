Говорит Украина: Потерянный сын одесского юмориста (эфир от 01.12.2021)

1 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Потерянный сын одесского юмориста.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Каждую ночь тетю Станислава преследует маленький мальчик, которого она 30 лет назад увидела на фото. Год назад на улицах Одессы женщина получила знак на поиски, но так им и не воспользовалась.

Теперь миссия обрести таинственного мальчика выпала Станиславу, и это стало для него большим испытанием. Но он решил действовать. Что это за мальчик с детской фотографии? Почему он преследует женщину во сне? И как к этой истории причастен одесский юморист?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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