Финалистка "Танці з зірками" Ольга Харлан впервые рассказала о ревности жениха к Дмитрию Дикусару

4 декабря 2021 01:20 Туренко Андрей
Финалистка
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала одной из самых ярких участниц проекта «Танці з зірками».

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Еще во время кастинга на новый сезон Ольга Харлан сумела удивить хореографов проекта «Танці з зірками» своей импровизацией и стремлением открыть себя публике с новой стороны.

Трудолюбие Ольги зрители оценили. Благодаря их поддержке олимпийская чемпионка сумела добраться до финала и занять второе место. Конечно, всего бы этого не было без ее талантливого партнера Дмитрия Дикусара.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / instagram.com/olgakharlan
Все бы ничего, но участие Харлан в «Танцях з зірками» слегка сказалось на ее отношениях с женихом - итальянцем Луиджи Самеле. Оказалось, что мужчина ревновал любимую к Дикусару.

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Об этом Ольга рассказала во время интервью YouTube-проекту DOROTYE. Для Луиджи участие спортсменки в шоу далось очень сложно. Скандалов он не устраивал, но иногда все-равно мог высказать недовольство по разным поводам.

Я его понимаю и всячески пытаюсь все это сгладить. Говорю, что это танцы все-таки, это игра, - говорит Харлан.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан с женихом / instagram.com/olgakharlan
Сейчас Ольга приходит в себя после 3-месячного марафона на проекта «Танці з зірками» и ставит семью в приоритет – девушка мечтает выйти замуж и родить детей.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан с женихом / instagram.com/olgakharlan
Напомним, 

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