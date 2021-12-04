Финалистка "Танці з зірками" Ольга Харлан впервые рассказала о ревности жениха к Дмитрию Дикусару

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала одной из самых ярких участниц проекта «Танці з зірками».

Еще во время кастинга на новый сезон Ольга Харлан сумела удивить хореографов проекта «Танці з зірками» своей импровизацией и стремлением открыть себя публике с новой стороны.

Трудолюбие Ольги зрители оценили. Благодаря их поддержке олимпийская чемпионка сумела добраться до финала и занять второе место. Конечно, всего бы этого не было без ее талантливого партнера Дмитрия Дикусара.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / instagram.com/olgakharlan

Все бы ничего, но участие Харлан в «Танцях з зірками» слегка сказалось на ее отношениях с женихом - итальянцем Луиджи Самеле. Оказалось, что мужчина ревновал любимую к Дикусару.

Об этом Ольга рассказала во время интервью YouTube-проекту DOROTYE. Для Луиджи участие спортсменки в шоу далось очень сложно. Скандалов он не устраивал, но иногда все-равно мог высказать недовольство по разным поводам.

Я его понимаю и всячески пытаюсь все это сгладить. Говорю, что это танцы все-таки, это игра, - говорит Харлан.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан с женихом / instagram.com/olgakharlan

Сейчас Ольга приходит в себя после 3-месячного марафона на проекта «Танці з зірками» и ставит семью в приоритет – девушка мечтает выйти замуж и родить детей.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан с женихом / instagram.com/olgakharlan

Напомним,