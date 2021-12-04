Анита Луценко снялась с подросшей дочкой Мией в стильной фотосессии - фото

Фитнес-тренер Анита Луценко порадовала поклонников новыми снимками с дочкой.

Экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко ведет довольно закрытый образ жизни. Она до сих пор не показала публике своего мужа и не спешит делиться о личном с журналистами.

Вместе со своим избранником Анита воспитывает замечательную дочку Мию, которой в этом году исполнилось 5 лет. Саму девочку звезда также показала публике не с первых лет ее жизни.

Хотя и сейчас Луценко показывает свою наследницу довольно редко. Но, время от времени, она все-таки делает исключения. Один из таких моментов произошел на днях.

Анита Луценко с дочкой / instagram.com/anitasporty

Анита порадовала подписчиков своего Инстаграм серией фотографий с Мией. Вместе с дочкой звезда снялась в красивой фотосессии для рекламы одежды.

После этой публикации подписчики фитнес-тренера в один голос отметили в комментариях, что подросшая Мия с каждым годом перенимает черты лица своей звездой мамы.

Дочка Аниты Луценко Мия / instagram.com/anitasporty

Напомним,