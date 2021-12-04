Женя Галич рассказал о ДТП, после которого получил серьезную травму - фото

Певец Женя Галич шокировал публику историей, которая случилась с ним в конце лета.

Солист коллектива «O.Torvald» Женя Галич довольно активно ведет страницу социальной сети Инстаграм, однако никто из его подписчиков не знал, что в августе он попал в ДТП.

О случившемся неприятном инциденте Женя решил рассказать лишь сейчас. Три месяца назад певец попал в ДТП на своем любимом мотоцикле и получил травму руки.

Певец Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Свой пост Галич сопроводил серией кадров, на которых он сначала позирует, сидя на мотоцикле, а следом пошли фотографии окровавленной и перемотанной руки.

Женя написал, что изначально ему зашили руку и сказали, что «до свадьбы заживет». Певец шел на поправку и даже сумел отыграть на гитаре целый гастрольный тур.

Певец Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Но недавно травма снова дала о себе знать. Певец начал испытывать боль. Вердикт врачей был неудовлетворительный – нужно делать операцию. Жене ее сделали и сейчас он уже дома и восстанавливается.

В августе я упал с мотоцикла. Я не был виноват, просто какой то «спешащий» вылетел на встречку, и я избегал «лобового». Залатали, сказали до свадьбы заживет.Заживал пару недель, вроде поправлялся… Поехал в тур и играл полноценно, через дискомфорт и боль (на обезболах и алкоголе) Усугубилось, стало хуже, мало что помогало… Прооперировали, запилили, почистили, прокапали, прокололи и через неделю выписали. Со вчера уже дома. Восстанавливаюсь. Будьте аккуратны и внимательны. Оказывается левая рука очень нужна, - рассказывает артист.

Певец Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

В комментариях к публикации фолловеры Галича поспешили его поддержать и попросили в будущем быть острожным на дороге: «Одужуй як найшвидше!», «Держись! Быстрого восстановления тебе», «Спасибо, что поделился этой историей», «Береги руку, Женя», «Женьок давай поправляйся і фігач на гітарі», «Впереди еще много концертов. Выздоравливай».

Напомним,