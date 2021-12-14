Игры детей старшего возраста: канал Украина рассекретил дату премьеры криминальной мелодрамы

20 декабря в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной криминальной мелодрамы «Игры детей старшего возраста». Главные роли сыграли Иван Оганесян, Любава Грешнова и Андрей Саминин.

В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток. В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем. Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении – учителя, родители и ученики – так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере.

Это триллер и в то же время детективная история, связанная с недосказанностью, возникшей между людьми, которые скрывают свои истинные намерения, – поделился актер Андрей Саминин, который сыграл полицейского Егора Рыжова. – То есть все время присутствует психологическое напряжение: «Кому выгодно было совершить убийство?», «Кто убийца?»

Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня – скандально известный адвокат Ярослав Колесников. Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.

Мой персонаж – сильная женщина, и этим Ариадна Шагалова отличается от многих других героинь, – сказала о своем персонаже актриса Любава Грешнова. – К тому же сценарий написан современно и стильно. В нем много линий, действий и событий. Ярких, правдоподобных и острых. И когда я читала его, то ощутила всю бурю эмоций.

Актер Иван Оганесян, которого зрители канала «Украина» уже видели в совершенно разных ролях, и в этот раз покажет характер абсолютно нового для себя персонажа. Кто он – негодяй или бескорыстный человек – судить зрителям, но за игрой Ивана Оганесяна однозначно будет интересно наблюдать.

История в сериале будет развиваться достаточно динамично, – поделился актер Иван Оганесян. – В ней, в первую очередь, присутствуют сопереживание и проявление человечности.

В картине также снялись Дмитрий Сарансков, Оксана Гребенюк, Сергей Дзялик, Максим Девизоров, Светлана Зельбет, Даниил Сушко и другие.

Режиссер-постановщик – Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Дмитрий Гаврилюк. Художник-постановщик – Татьяна Полевик. Продюсеры от канала «Украина» – Виктория Корогод, Наталия Стрибук.