Игры детей старшего возраста: канал Украина рассекретил дату премьеры криминальной мелодрамы
20 декабря в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной криминальной мелодрамы «Игры детей старшего возраста». Главные роли сыграли Иван Оганесян, Любава Грешнова и Андрей Саминин.
Это триллер и в то же время детективная история, связанная с недосказанностью, возникшей между людьми, которые скрывают свои истинные намерения, – поделился актер Андрей Саминин, который сыграл полицейского Егора Рыжова. – То есть все время присутствует психологическое напряжение: «Кому выгодно было совершить убийство?», «Кто убийца?»
Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня – скандально известный адвокат Ярослав Колесников. Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.
Мой персонаж – сильная женщина, и этим Ариадна Шагалова отличается от многих других героинь, – сказала о своем персонаже актриса Любава Грешнова. – К тому же сценарий написан современно и стильно. В нем много линий, действий и событий. Ярких, правдоподобных и острых. И когда я читала его, то ощутила всю бурю эмоций.
История в сериале будет развиваться достаточно динамично, – поделился актер Иван Оганесян. – В ней, в первую очередь, присутствуют сопереживание и проявление человечности.
В картине также снялись Дмитрий Сарансков, Оксана Гребенюк, Сергей Дзялик, Максим Девизоров, Светлана Зельбет, Даниил Сушко и другие.
Режиссер-постановщик – Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Дмитрий Гаврилюк. Художник-постановщик – Татьяна Полевик. Продюсеры от канала «Украина» – Виктория Корогод, Наталия Стрибук.