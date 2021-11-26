Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив

26 ноября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив
Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив
пресс-служба канала 2+2

Телеканал 2+2 начал съемки комедийного детектива «Ворон и Воробьев» о двух частных детективах с несовместимыми характерами и разными методами расследования, которые пытаются разыскать тайник с 50 млн. долларов.

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«Ворон и Воробьев» – 16-серийный детективный сериал о приключениях двух частных детективов Андрея Воробьева и Петра Воронцова, которые, не догадываясь о существовании друг друга, берутся расследовать похищение дочери известного бизнесмена. Харизматичный, немного инфантильный Воробьев имеет острый ум и более известен своими неординарными, хитрыми решениями, чем боевыми достижениями. Брутальный Воронцов наоборот – имеет военное прошлое, привык к дисциплине и своей силой и настойчивостью может раздобыть сверхсекретную информацию. Расследуя запутанное дело, детективы узнают про сейф, в котором спрятан бандитский «общак» с кругленькой суммой – 50 миллионов долларов! Но чтобы добраться к деньгам, заклятым конкурентам и врагам придется стать командой.

Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив / пресс-служба канала 2+2

В главных ролях: Владимир Ращук, Ярослав Шахторин, Татьяна Малкова, Дмитрий Суржиков, Таисия-Оксана Щурук, Екатерина Руда и другие.

Сериал «Ворон и Воробьев» – очередной важный шаг в развитии сериального производства канала 2+2. Мы следуем тренду предпочтений нашей аудитории: в новом проекте акцент смещен со сложных запутанных расследований с серьезной подачей на более легкий формат. Зрителей ждет еще больше жизненных, комичных ситуаций. Но основой детектива все равно остается интересная, остросюжетная история и качественная картинка, – комментирует генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.

Премьера сериала запланирована на 2022 год. Режиссер: Александр Сальников. Авторы сценария: Артем Кобзан, Андрей Виштак. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.

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