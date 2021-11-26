Ворон и Воробьев: телеканал 2+2 снимает первый комедийный детектив
Телеканал 2+2 начал съемки комедийного детектива «Ворон и Воробьев» о двух частных детективах с несовместимыми характерами и разными методами расследования, которые пытаются разыскать тайник с 50 млн. долларов.
В главных ролях: Владимир Ращук, Ярослав Шахторин, Татьяна Малкова, Дмитрий Суржиков, Таисия-Оксана Щурук, Екатерина Руда и другие.
Сериал «Ворон и Воробьев» – очередной важный шаг в развитии сериального производства канала 2+2. Мы следуем тренду предпочтений нашей аудитории: в новом проекте акцент смещен со сложных запутанных расследований с серьезной подачей на более легкий формат. Зрителей ждет еще больше жизненных, комичных ситуаций. Но основой детектива все равно остается интересная, остросюжетная история и качественная картинка, – комментирует генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.
Премьера сериала запланирована на 2022 год. Режиссер: Александр Сальников. Авторы сценария: Артем Кобзан, Андрей Виштак. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.