Звезды новых проектов телеканала ТЕТ рассказали о праздновании Нового года

23 декабря 2021 23:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезды новых проектов телеканала ТЕТ рассказали о праздновании Нового года
Звезды новых проектов телеканала ТЕТ
пресс-служба канала ТЕТ

Совсем скоро наши дома наполнятся ароматами новогодних блюд, елки и праздничным настроением. В процессе подготовки у каждого возникает вопрос: «А как же праздновать?»

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Звезды телеканала ТЕТ рассказали о своем идеальном празднике Нового года и как будут встречать его на самом деле.

Алексей Супрун и Сергей Щербаков, культовые комедийные блогеры украинского ютуба, главные герои нового ситкома «Приключения Бампера и Суса» на ТЕТ:

Алексей Супрун: «Новый год мечты: в кругу семьи под звуки вальса хочется встретить Новый год. А на самом деле: ну а где? Дома! Я у Суса дома, он у меня. Ну, чтобы не пересекаться».

Алексей Супрун и Сергей Щербаков / пресс-служба канала ТЕТ

Анастасия Дерская, победительница «Рассмеши комика», комментатор нового романтического шоу «Свидания без фильтров» и «Богини шопинга» на ТЕТ: «В идеале – телефон разрывается от предложений выступать на Новый год за все деньги мира, а мне все равно, потому что я в Таиланде. Но на этот Новый год мы с друзьями поедем в Будапешт (что тоже неплохо)».

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Валерия Мандзюк, стендап-комик, комментатор нового романтического шоу «Свидания без фильтров» на ТЕТ: «Я бы очень хотела попасть туда, где вообще нет понятия “Новый год”: нет гирлянд, елок, новогодней музыки, этих свитеров с оленями. Чтобы Новый год прошел, я вернулась и такая: "А что такое?". Этот год, надеюсь, встречу на корпоративе».

Анастасия Дерская и Валерия Мандзюк / пресс-служба канала ТЕТ

Андрей Рыбак, участник «Лиги смеха», комментатор нового романтического шоу «Свидания без фильтров» на ТЕТ: «Мой Новый год мечты – это такое празднование, крутая вечеринка, где все есть: самые дорогие блюда и подарки, а я не скидываюсь. Пока не знаю, как встречу в этом году. Есть вариант либо дома, либо вне дома».

Александр Эллерт, комик, сценарист, комментатор нового романтического шоу «Свидания без фильтров» на ТЕТ: «Или Япония, или в любом другом красивом месте, идет снег, я еду на сноуборде, кричу и поздравляю всех с Новым годом. Раньше у меня с друзьями была традиция: большой компанией в течение 5 лет ездили кататься в Буковель, но теперь там на новогодние праздники не выпадает снег, поэтому пока еще планируем».

Наши мечты и реальность могут не совпадать, но если сильно верить и к этому стремиться, все рано или поздно сбудется.

Отметим, что в весеннем сезоне ТЕТ нас ждет 4 грандиозные премьеры: уже известное юмористическое шоу «Рассмеши комика», романтическое реалити «Свидание без фильтров», смешной бунтарский ситком «Приключения Бампера и Суса» и 15 сезон украинского семейного ситкома «Однажды под Полтавой».

Напомним,

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