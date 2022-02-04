Виталий Козловский запремьерил песню о своей личной жизни "Мовою серця"

Виталий Козловский запремьерил песню о своей личной жизни "Мовою серця"

Виталий Козловский представляет чувственную танцевальную премьеру "Мовою серця".

Основной месседж композиции Виталия Козловского – всеобъемлющая поддержка и любовь, которой артист окутывает женщину...

Эта песня – о личном и особенном опыте в моей жизни. О новых перспективах, ответственности. Это о настоящих чувствах. Многие считают, что я скрываю свою жизнь: не провожу съемок дома, не показываю, с кем живу, как живу, не делаю из своей жизни реалити-шоу в социальных сетях, не рассказываю подробностей. На самом деле я рассказываю все. Через свои песни. “Мовою серця” - обо всем, что происходи в моей жизни.

Виталий Козловский запремьерил песню о своей личной жизни "Мовою серця" / пресс-служба

Авторы композиции – Ольга Светличная, Егор Головин и Виталий Козловский. Режиссер видео – Ярослав Коротков.

Экранной партнершей певца стала Виктория Любухина. Поклонники артиста уже знакомы с ней из клипа "Мала", где она ярко сыграла непростую драматическую роль.

А еще ради нового видео артист решился на кардинальные перемены во внешности.

Это единственный клип в моем творчестве, где я полностью без бороды. Побрил ее именно ради этих съемок, но очень быстро повел себя к привычному образу, потому что некоторые люди меня даже не узнавали. Друзья шутили, что я снова стал 16-летним. Не знаю, решусь ли я еще на такие изменения, поэтому таким меня пока можно увидеть только в новом клипе.