Співачка та блогерка SHADU показала оголене тіло в Instagram - фото

4 февраля 2022 12:07 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співачка та блогерка SHADU показала оголене тіло в Instagram - фото
Співачка та блогерка SHADU
пресс-служба

Традиційне ранкове вітання SHADU вирішила почати у напівоголеному вигляді.

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Саму історію артистка SHADU підписала так: «Привіт подружки, як думаєте в які годині я вчора лягла спати?»

Згідно постів в Інстаграм видно, що нещодавно SHADU повернулась із Мексики, де провела відпустку з чоловіком. По прибутті в Україну зірка зіштовхулась з безсонням та жорсткою акліматизацією.

Далі лінію сторіс артистка продовжила коментарями, які підірвали мережу. Проте, показувати що саме фани писали, артиста відмовилась.

SHADU - українська співачка і блогер, сонграйтер і режисер. До початку сольного проєкту працювала режисером на топових телеканалах країни. У 2020 році після інсульту чоловіка розпочала сольний проєкт.

Нагадаємо,

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