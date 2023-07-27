SHADU підкорила британський лейбл та презентувала мініальбом

BABYLON – таку назву отримав новий EP артистки SHADU. Свій внутрішній стан вона вдало передала у кількох синглах.

До нього увійшли треки: «BABYLON», «Dancer», «Somebody again».

Я щаслива співпрацювати з британським лейблом. Це ще раз доводить, що наша музика, створена в Україні, – конкурентноспроможна на світовому ринку. Докладатиму всіх зусиль, аби знали нас, нашу культуру та всебічно сприяли наближенню перемоги, – розповіла артистка.

У кількох піснях співачці SHADU вдалося відчинити ворота до свого BABYLON, який раніше був за сімома замками. Вона поєднує в собі шарм, грацію і водночас новаторське звучання.

Серед усіх творчих здобутків артистки історія BABYLON стала тригером і новим кроком у житті Шаду.