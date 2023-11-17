Shadu презентує трек на прохання військових
Українська артистка Shadu презентує трек на прохання бійців ЗСУ. До створення цієї пісні вона приступила після одного із благодійних концертів.
Написати текст пісні мені допомогла моя шанувальниця! Це величезне щастя – бути на одній хвилі зі своїми людьми! Я безмежно вдячна нашим ЗСУ, нашим героям за те, що у мене є така можливість – жити, писати музику, збирати кращу аудиторію своїх людей на землі! Першою, як завжди, пісню почула моя мама. До речі, пісня виходить майже в її день народження!, – поділилася Shadu.
Окрім цього, співачка додала, що важко творити нові пісні в умовах війни, проте це її прямий обов’язок – підіймати патріотично-бойовий дух українців.
Світ збожеволів, і ми неначе на краю прірви. Але маємо дихати, любити, радіти кожному дню, сміятися, плакати, співати – жити тут і зараз. І бути вдячними тим героям, завдяки яким це можливо! До речі, саме після одного з концертів, які ми давали для наших військових, вони просили мене писати веселі і життєрадісні пісні. Це дається важко, не приховуватиму. Та я всім серцем вірю в нашу Перемогу і в те, що співатиму для наших героїв і танцюватиму з ними у мирній Україні, – коментує артистка.