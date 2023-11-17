Shadu презентує трек на прохання військових Олександр КІва

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Shadu презентує трек на прохання військових Пресслужба

Українська артистка Shadu презентує трек на прохання бійців ЗСУ. До створення цієї пісні вона приступила після одного із благодійних концертів.