Олена-Крістіна Лебідь поділилася деталями шахрайської схеми від агенції «Чоловік на годину»

13 листопада 2023 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь поділилася деталями шахрайської схеми від агенції «Чоловік на годину»
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

У проекті «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла про пікантну аферу.

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Якщо ви думаєте, що більшість афер зараз пов’язані з війною, то помиляєтеся. Шахраї продовжують «кидати» на гроші й іншими способами. І найгірше, що люди таки ведуться і втрачають свої кошти на рівному місці. 

Про одну з афер, яка останнім часом знову набула масовості, розповіла у проєкті Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.

Це пікантна афера. В неї потрапляють безліч чоловіків, тому що цей обман від нібито агенції «Чоловік на годину», – розповідає ведуча. – У будь-якому месенджері може прийти повідомлення від представниці такої компанії, в якому сказано, що заможні жінки готові платити за різні інтимні послуги. Так можна заробити чотири-п’ять тисяч гривень лише за добу. Якщо чоловік починає комунікацію, то афера переходить у Telegram. Далі умова єдина: зареєструвати анкету в агенції за 300 гривень. І це насправді головна мета цієї шахрайської схеми. Щойно жертва платить кошти за анкету в неіснуючій агенції, її блокують.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Та Олена-Крістіна Лебідь дізналася про модифікацію цієї афери.

Якщо жертву не блокують, а продовжують обман, то чоловік може «влетіти» не на 300, а на одну, дві чи навіть п’ять тисяч гривень, – каже телеведуча.

Далі дії аферистів, які представляються працівниками агенції «Чоловік на годину», зазвичай такі:

  1. Після реєстрації жертві пропонують різних жінок, які звертаються по послуги в цю псевдокомпанію. Далі, під час телефонного дзвінка, працівниця з чоловіком обговорюють усі побажання клієнтки. Заманюють його великим гонораром. Кажуть, що за кожну додаткову послугу, яка є серед уподобань замовниці, нараховується окрема сума в доларах. Це гачок!
  2. Якщо чоловік погоджується на зустріч, її планують. І просто перед нею з’являється ще один момент. Жінка-замовниця нібито не встигає забрати нову красиву білизну з пошти. Тож представниця неіснуючої агенції просить це зробити чоловіка-жертву. І при цьому сплатити суму покупки в розмірі 1500 гривень за накладним платежем. Звісно, ці гроші йдуть аферисту, а чоловік залишається і без гонорару від жінки-замовниці, і без власних коштів. 300 гривень за реєстрацію в неіснуючій агенції та 1500 за неіснуючу посилку з пошти… Бережіть свої гроші й не потрапляйте в сіті аферистів!

Нагадаємо, 

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телешоу афера новини особисте життя зірок Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях

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