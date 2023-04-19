Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»

19 апреля 2023 14:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь попередила, що аферисти знову чатують на жертв, не соромлячись маніпулювати воєнним станом.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Через повномасштабну війну багато українців змушені були змінити місце проживання. Оренда квартир стала як ніколи актуальним питанням. Але й на цьому, попри нашу спільну на всіх біду, заробляють аферисти. Обманюють за новою схемою під кодовою назвою «Оренда квартири бійця ЗСУ». 

Про неї в деталях розповіла ведуча проєкту Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.

Суть така: мама воїна ЗСУ здає квартиру свого сина, доки той воює. Де здає? Звісно, на всіх сайтах оголошень! – розповідає телеведуча. – Чому саме таку легенду обирають аферисти? Це викликає захоплення, трепет, довіру та безмежну повагу.

Отже, мама здає хорошу, простору, сучасну, але поки що без мешканців квартиру сина в Києві. Адже час такий, що це житло може врятувати багатьох людей, які лишилися без даху над головою!

Але! Важливо, що мати ставить низьку, дуже спокусливу для жертви ціну, – каже Лебідь. – Пояснює це тим, що хто, як не вона, розуміє, як зараз усім важко, як важливо підтримувати одне одного, а не заробляти одне на одному. По телефону обіцяє жертвам не турбувати їх під час проживання там, «солодко співає» про те, як їй заочно подобаються ці мешканці. Що вона тепер більше нікому не відповідатиме на дзвінки, залишить цю квартиру для них. Єдине прохання – перекинути їй гроші на дорогу. Адже заради показу житла їй доведеться їхати з іншого міста.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожГригорій Решетнік зізнався, як готується до сну
Зазвичай просить скинути 500 гривень. І, звісно, зачаровані мамою воїна ЗСУ жертви, які бажають отримати дешеву, але класну квартиру, не замислюючись, надсилають на карту гроші.

Шахрайка після цього не блокує, як завжди, жертву, а передзвонює! Дякує за 500 гривень і просить кинути їй на Viber, дані паспорта мешканця. Щоб, мовляв, поки вона приїде, нотаріус зробив офіційний договір оренди, – розповідає Олена-Крістіна. – Жертва щаслива! Адже дешева, простора та просто ідеальна квартира в хорошому районі. З такою милою й чесною господаркою. Звісно, відправляє аферистці дані паспорта. І через півгодини знову дзвінок: «Щоб ви не нервували, я вирішила одразу оформити договір і надіслати вам його скрін. Зараз сиджу в нотаріуса, скиньте мені терміново тисячу гривень за його роботу. Тоді я приїду до вас уже і з ключами від квартири, і з готовим офіційним договором!» Ну хто підозрюватиме маму воїна ЗСУ? Яка до того ж сама хоче, щоб усе офіційно та по-чесному?! Жертва, окрім уже відправлених 500, кидає ще 1000 гривень! Разом: вліт на 1500 грн. Просто за «байки по телефону»…

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

війна Новий канал ЗСУ Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях Аферисти в сітях 7 сезон

Матеріали на тему

Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Новини

Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Григорій Решетнік зізнався, як готується до сну
Новини

Григорій Решетнік зізнався, як готується до сну
Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Меломан

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама
Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі

Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»

Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»
Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Популярне відео

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK