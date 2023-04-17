Григорій Решетнік зізнався, як готується до сну
За лаштунками проєкту «єПитання» телеведучий Григорій Решетнік розповів про свої вечірні ритуали.
За лаштунками зйомок телеведучий Григорій Решетнік поділився, що він обов’язково робить напередодні ночі.
Один з головних вечірніх ритуалів – це вкласти спати трьох діток, – з усмішкою говорить Решетнік. – Перед сном вони розігруються, не хочуть лягати, тому ми всіляко заспокоюємося. Часто з дружиною розділяємося на команди: Христинка вкладає найменшого Сашуню, а я вже зі старшими – Ванею та Дімою. Що тільки їм не розповідаю… Сам казки вигадую, бо вони кажуть: «Тату, це вже було». Тож доводиться постійно вмикати творчу фантазію. Також співаємо пісеньки. До речі, щовечора і зранку виконуємо гімн України.
Ми сидимо на кухні, спілкуємось, п’ємо чай. Це час, аби видихнути, обговорити всі події, що відбуваються, помолитися за Україну та наших героїв, – ділиться Решетнік. – Якщо є можливість, то читаю хоча б кілька сторінок книжки. Таким чином відволікаюся від новин. А ще інколи можу подивитися футбол, якщо є цікаві матчі. Щоправда, тоді прокидається наш середній син Дімуля і також біжить до телевізора. Тож таке заняття можу дозволити собі, коли діти міцно сплять. Вкрай рідко можемо ввімкнути фільм чи серіал. Але зазвичай під час перегляду засинаємо.
Нагадаємо,