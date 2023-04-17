Григорій Решетнік зізнався, як готується до сну

17 апреля 2023 14:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Григорій Решетнік зізнався, як готується до сну
Ведучий Григорій Решетнік
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проєкту «єПитання» телеведучий Григорій Решетнік розповів про свої вечірні ритуали.

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«Що українки роблять перед сном?» – одне з питань, яке обговорять у черговому випуску розважального сімейного шоу «єПитання», який Новий канал покаже вже сьогодні, 17 квітня. В ігровому двобої зійдуться команди знаменитих сімей – Ткачів та Решетніків

За лаштунками зйомок телеведучий Григорій Решетнік поділився, що він обов’язково робить напередодні ночі.

Один з головних вечірніх ритуалів – це вкласти спати трьох діток, – з усмішкою говорить Решетнік. – Перед сном вони розігруються, не хочуть лягати, тому ми всіляко заспокоюємося. Часто з дружиною розділяємося на команди: Христинка вкладає найменшого Сашуню, а я вже зі старшими – Ванею та Дімою. Що тільки їм не розповідаю… Сам казки вигадую, бо вони кажуть: «Тату, це вже було». Тож доводиться постійно вмикати творчу фантазію. Також співаємо пісеньки. До речі, щовечора і зранку виконуємо гімн України.

Григорій Решетнік з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу

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Коли діти засинають, у Григорія є можливість провести час удвох із дружиною. 

Ми сидимо на кухні, спілкуємось, п’ємо чай. Це час, аби видихнути, обговорити всі події, що відбуваються, помолитися за Україну та наших героїв, – ділиться Решетнік. – Якщо є можливість, то читаю хоча б кілька сторінок книжки. Таким чином відволікаюся від новин. А ще інколи можу подивитися футбол, якщо є цікаві матчі. Щоправда, тоді прокидається наш середній син Дімуля і також біжить до телевізора. Тож таке заняття можу дозволити собі, коли діти міцно сплять. Вкрай рідко можемо ввімкнути фільм чи серіал. Але зазвичай під час перегляду засинаємо.

Нагадаємо, 

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