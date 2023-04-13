Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь попередила про поширену аферу.

Ні для кого не секрет, що Олена-Крістіна Лебідь – майстер з викриття афер. А ще вона радо ділиться деталями шахрайських схем, аби убезпечити українців. Вчергове телеведуча поділилася поширеною зараз аферою. Запам’ятовуйте!

Афера починається завжди в соцмережах або месенджерах: Facebook, Instagram, Viber, Telegram чи WhatsApp, – розповідає ведуча Нового каналу. – Вам раптом пише жінка-екстрасенс. Одразу зазначимо, що повідомлення – калькове. Вона, начебто з доброти душевної, хоче вам допомогти, бо «побачила» за допомогою свого дару, що у вас страшні проблеми, і не може змовчати. Каже: «Якщо дар даний Богом, то людям треба повідомляти все, що цей дар відкриває». Розрахунок на те, що проблеми є зараз майже в усіх. Якщо не перманентні, то регулярні. А аферисти ж активізуються саме тоді, коли люди стають вразливими й психологічно нестабільними. Далі – розвиток афери як по нотах: шахрайка одразу каже, що грошей не треба, бо це Божий дар, і його призначення – допомагати людям! Просить від жертви лише фото в мінімуму одягу. Начебто, щоб просканувати всі її чакри. Для цього тіло має бути максимально відкритим. Жертва відсилає фото в білизні й отримує від «екстрасенса» вирок у вигляді безлічі знайдених проклять і порч. І найголовніше: казку про жінку, старшу за неї, яка зробила на неї ритуал чорної магії на могилах трьох проклятих, наславши цим на жертву рак жіночих органів, смерть від нещасного випадку когось з рідних та довічну жіночу самотність! Відчуваєте? Гачок дуже міцний!

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Зрозуміло, що людина одразу лякається всіх цих жахіть, тож аферистка продовжує тиснути.

Шахрайка раптом обіцяє описати обличчя цієї жінки, щоб жертва могла виключити її з кола свого спілкування. Людина думає, що це шанс на спасіння від ритуалу чорної магії, тож готова на все, – каже Лебідь. – «Екстрасенс» просить надіслати фото геніталій. Мовляв: «Це допоможе побачити найголовнішу жіночу чакру і те, хто поробив стільки горя». Жертва спантеличена й не одразу погоджується, оскільки фото дуже особисте. Питає, чи можна прийти на прийом наживо. Шахрайка одразу погоджується і просить за бронь вільного місця перевести на карту 100 доларів. Нагадаю, це та «екстрасенс», яка казала, що грошей не бере! Та коли жертва вже налякана прокляттями і міцно сидить на гачку, забуває про все.

Пресслужба Нового каналу

Якщо жертва відмовляється платити невідомо кому на карту 100 доларів, аферистка «добиває» її повідомленням на кшталт: «Це ваше життя й ваші проблеми! Якщо хочете померти від раку і втратити близьких, можете мене ігнорувати. Щастя вам!» Ось тут жертва і здається. Робить фото геніталій чи переводить на картку гроші. Або ж блокує «екстрасенса»-шахрая назавжди!

Який результат? У першому випадку, після 100 доларів, «екстрасенс» блокує жертву, – говорить Олена-Крістіна. – У другому, після фото геніталій, аферистка пише: «Чудово! Тепер я відправлю твою *** всім твоїм друзям у соцмережах і напишу, що ти надаєш послуги віртуального сексу. Хочеш, щоб колеги з роботи, батьки або сусіди це побачили? Ні? Тоді скидай 300 доларів!» Моя порада: ніколи й нікому не шліть свої голі фото або гроші за будь-що заздалегідь. І взагалі не вірте «екстрасенсам» з мережі! Там можна вдати хоч папу римського, а доказів – нуль. Бережіть себе!

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