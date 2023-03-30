Олена-Крістіна Лебідь розкрила деталі нової схеми шахраїв, які видають себе за воїнів ЗСУ

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь попередила про актуальну аферу.

Повномасштабна війна, на жаль, не лише не зупинила шахраїв, а, навпаки, породила нові афери. Ведуча проекту «Аферисти в сітях», що виходить на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь розкрила схему, в якій шахраї прикидаються військовими, щоб отримати гроші.

Думаю, схему можна назвати «Я – воїн ЗСУ на ротації». Аферист «підгодовує» жертву впродовж двох місяців. Наприклад, ходить на стрижку у вибраний салон краси. Або відвідує лише певне кафе. Головне – бути постійним клієнтом бодай місяць, – розповідає телеведуча. – Шахрай імітує «військові» дзвінки, говорить по телефону про перекидання військ, переформування дивізії та інше, створюючи відчуття, що він – воїн ЗСУ, причому високого чину. Під час стрижок, наприклад, розповідає своєму перукарю (зазвичай це жінка), що зараз є великі проблеми з роботою, викликаючи її та інших майстрів на одкровення.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Мета такої розмови – дізнатися, чи є проблеми з роботою в чоловіків/братів/знайомих співрозмовниці. І якщо жінка каже, що близька людина не працює, аферист відразу пропонує допомогти з вакансією охоронця офісу. Мовляв, він має зв'язки.

Аферист каже, що робота неважка, а зарплатня висока. Зрештою бере в жінок, які захотіли влаштувати своїх чоловіків на таку посаду, гроші, нібито за отримання дозволу на зброю. Адже для охоронця це обов'язково, – каже Олена-Крістіна. – А потім, за тиждень, бере ще суму, нібито на те, щоб оформити зброю на конкретні ПІБ. У результаті жертва переказує близько 12 тисяч гривень! Лише за виставу з телефоном та «військовими» розмовами й порожніми обіцянками.

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