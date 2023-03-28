Ольга Жуковцова розповіла, як знімали інтимні сцени в серіалі «Молода»

28 марта 2023 12:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Ольга Жуковцова розповіла, як знімали інтимні сцени в серіалі «Молода»
Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов
Пресслужба Нового каналу

Режисерка та головна акторка серіалу «Молода» Ольга Жуковцова розповіла про сцени в ліжку.

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Серіал «Молода», який зняли до великої війни, має легкий романтичний сюжет. Він розповідає про життя 40-річної Ольги, яке було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Та ще й спустив усі їхні заощадження. Жінка намагається перезапустити кар’єру й вирішує «скинути» 14 років. 

У новому віці вона знаходить кохання – 26-річного Дмитра. Головні ролі в ситкомі зіграли Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. І в їхньому романі не обійшлося без інтиму. 

Хоч як дивно, найсмішнішими під час зйомок були сцени в ліжку, – зізнається Ольга Жуковцова. – Здавалося б, у такий момент, коли двоє голих людей кажуть ніжні слова одне одному, пестять одне одного, треба бути серйозними. Але ці сцени на репетиціях були дуже смішними. Ми весь час реготали.

Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

До «Молодої» в Ольга Жуковцової не було досвіду зйомок у подібних сценах.  

Дуже смішно знімалися сцени, коли ми переверталися під ковдрою, і треба було це робити так, аби здавалося, ніби ми голі. Художники часто зупиняли зйомку, натягували на нас ковдру, щоб у кадрі не було видно білизни, – згадує Ольга.

Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

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Цікавий факт – інтимні сцени знімали останніми.  

Це було зроблено навмисно, щоб актори добре роззнайомилися, зблизилися, потоваришували та звикли одне до одного. Розуміла, що від їхнього внутрішнього стану дуже залежатиме те, що ми побачимо в кадрі, – розповідає головна режисерка Міла Погребиська.

Нагадаємо, 

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Ольга Жуковцова особисте життя зірок Новий канал Дмитро Архіпов Молода Серіал Молода

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