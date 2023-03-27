Роман Міщеряков поділився лайфхакими проти тривожності та поганих думок

27 марта 2023 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Роман Міщеряков поділився лайфхакими проти тривожності та поганих думок
Гуморист та ведучий Роман Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проекту «єПитання», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, гуморист та ведучий Рома Міщеряков розповів, як долає негатив.

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За рік війни кожен українець точно знайшов ефективний спосіб боротьби зі стресом. Але ніколи не пізно спробувати щось нове, аби опанувати себе. Можливо, вам підійдуть лайфхаки подолання тривожності від українського гумориста та ведучого шоу «Ранок у великому місті», який показує Новий канал разом з СТБ та ICTV, Романа Міщерякова?

Мені допомагає наш благодійний проект «Точка збору». Зараз дуже багато зборів, які треба закривати. Ми постійно маємо допомагати нашим захисникам та захисницям на шляху до перемоги, – ділиться Рома Міщеряков за лаштунками шоу «єПитання». – Я б радив усім: щойно ви відчуваєте злість на русню, одразу робіть донат. Відкривайте сторіз у соцмережах, шукайте збори перевірених благодійних фондів чи волонтерів, які допомагають точково, донатьте, скільки можете, і все. Я думаю, що після цього точно полегшає. Ще одна дієва порада від телеведучого – обмежте своє інфополе!

Гуморист та ведучий Роман Міщеряков / Пресслужба Нового каналу

Я не психолог, але думаю так: коли відчуваєте, що їде дах, то це може бути через потік інформації, – говорить Міщеряков. – Якщо ви підписані на 20 груп у Telegram, і в кожній з них новини приблизно ті ж самі, але просто подані по-різному, то залиште один Telegram-канал, якому довіряєте, і дізнавайтеся новини звідти.
 

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Розважальне сімейне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк дивіться на Новому каналі в понеділок, 27 березня, о 20:00! А ранкове шоу з Романом Міщеряковим «Ранок у великому місті» вмикайте з понеділка по четвер о 7:00.

Гуморист та ведучий Роман Міщеряков / Пресслужба Нового каналу

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ICTV війна особисте життя зірок Новий канал Роман Міщеряков єПитання

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