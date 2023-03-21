Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані

Відома акторка Анастасія Коротка, яка зараз з дітьми мешкає у США, розповіла про традиції, що з’явились у її сім’ї за період війни.

21 березня український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков святкує день народження. На жаль, не з дружиною і дітьми, оскільки ті через війну вимушені були виїхати за кордон.

Наразі кохана ведучого проєктів Нового каналу, акторка Анастасія Коротка з донькою Ксенією та сином Остапом перебувають у США. Та попри відстань у тисячі кілометрів їхня любов і родинний зв’язок надзвичайно міцні!

У нас є певні традиції, – розповідає Настя. – Наприклад, коли Ксеня йде до школи, а мені треба вигуляти нашу собачку Буфу, Андрій на зв’язку. Він щоранку розмовляє з донькою. Хоч що б було, хоч де б він був, хоч який інтернет, Андрій знаходить можливість, аби зателефонувати Ксені, обговорити щось і пожартувати з нею. Також існує традиція, що перед сном я завжди відправляю чоловіку наші фото й відео.

Андрій Бєдняков із дружиною та донькою / Пресслужба Нового каналу

Акторка зізнається, що вірить у кохання на відстані. Ба більше! Навіть відчула позитивні зміни у їхніх із чоловіком стосунках.

Сильне кохання відстань навіть зміцнює! – зізнається Анастасія. – Відбувається неабияка переоцінка. Ти починаєш ще більше берегти те, що у вас є. Справді, сім’я – це величезна цінність! Це ресурс запалу, сил і натхнення. І відстань все підсилює. Наш з Андрієм зв'язок став ще міцнішим.

Звісно, Коротка зізнається, що страшенно скучила за коханим і Україною. Дуже хоче повернутися додому. Але найближчим часом цього, на жаль, не планує.

Я розмовляла з донькою про повернення в Україну. А вона мені: «Мамо, ти що? Там же сирени». У Ксені є такий страх, – говорить вона. – Чесно кажучи, якби ми були вдвох з Андрієм, то я знаю точно, що не виїжджали б. Але мені «стрьомно» через дітей. Вирішила, що дочекаюся, коли стане відносно безпечно. Я нікого не засуджую! Просто якщо зараз у моїх дітей є можливість бути в безпеці, то вони будуть у безпеці.

Андрій Бєдняков із дружиною та донькою / Пресслужба Нового каналу

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