В листопаді афіша Національної опери України сповнена яскравими подіями. Це і кращі зразки світової та української оперної і балетної класики, це і сучасні постановки.

А окремим подарунком для меломанів стане те, що примадонна світової оперної сцени Людмила Монастирська заявлена одразу в трьох виставах – «Турандот» Дж.Пуччіні, «Аїда» та «Дон Карлос» Дж.Верді.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), радість від зустрічі з улюбленими артистами та виставами гарантована!

Розпочинається останній місяць осені балетом Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова 2 листопада (четвер) о 17:00. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету.

В ролях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

3 листопада (п’ятниця) о 17:00 - знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто» у постановці легендарної Ірини Молостової, створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І.

Національна опера України – афіша на листопад 2023 року / Пресслужба

Виконавці: Олександр Мельничук (Ріголетто), Ольга Фомічова (Джільда), Сергій Андрощук (Герцог Мантуанський), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне) та ін. Диригент – Дмитро Логвин.

4 листопада (субота) о 15:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно¬му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча¬рівної композиції «Жізелі».

У ролях: Юлія Кулик (Сильфіда), Даниїл Пащук (Джеймс), Руслан Авраменко, Олександр Габелко (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, чаклунка), Катерина Чупіна (Еффі) та ін.

5 листопада (неділя) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У ролях: Ольга Матушенко (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Руслан Танський (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

9 листопада (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Наталія Мацак (Кітрі), Сергій Кривоконь (Базиль, Михайло Загреба (Лоренцо), Ольга Киф’як-фон-Крамер (Вулична Танцівниця), Ян Ваня (Еспадо), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін.

10 листопада (п’ятниця) о 17:00 – опера «Турандот», яка стала лебединою піснею великого італійського композитора Дж. Пуччіні.

В титульній партії зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Довгий час Людмила співала цю партію лише на рідній сцені Національної опери України, відмовляючи усім навіть найпрестижнішим закордонним театрам. Виключення співачка зробила лише навесні 2022 року, коли дала згоду на виконання партії Турандот в Метрополітен-опера замість Анни Нетребко. Тоді в фіналі свого тріумфального виступу Людмила Монастирська вийшла у жовто-блакитному прапорі під овації залу.

11 листопада (субота) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

«Жізель» / Пресслужба

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У ролях: Ольга Голиця (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Володимир Кутузов (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда) та ін.

12 листопада (неділя) о 15:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

16 листопада (четвер) о 17:00 - одна із найяскравіших балетних вистав театру — «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 20 років вистава залишається однією з найулюбленіших серед глядачів.

У в головних ролях заявлені: Олександра Панченко (Аннель), Даніїл Пащук (Франц, композитор), Катерина Курченко(Карла, знаменита балерина) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

17 листопада (п’ятниця) о 17:00 - опера Джузеппе Верді «Аїда», яка належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу. Але саме цей показ буде особливим. Наприкінці літа Людмила Монастирська була запрошена виконати партію Аїди в однойменній опері в Дніпро Опера. Диригував - Василь Коваль. А тепер пан Василь приїде до Києва, щоб диригувати «Аїду» за участі Людмили Монастирської в Національній опері України. От такий своєрідний культурний обмін.

Мало за те, це ще й буде друга прем’єра нових костюмів, які спеціально для Людмили створила головний художник театру Марія Левитська.

Головні партії також виконують: Олег Злакоман (Радамес), Анжеліна Швачка (Амнеріс), Олександр Мельничук (Амонасро) та ін.

18 листопада (субота) о 15:00 - балет А.Адана «Корсар» з використанням музики Лео Деліба у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України.

В головних партіях найромантичніша балетна пара: Ярослав Ткачук (Конрад, корсар – прем’єра) та Тетяна Льозова (Медора).

19 листопада (неділя) о 15:00 опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом.

У головних ролях: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Петро Приймак (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа), Ольга Матушенко (Аніна) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

Також у листопаді до афіші заявлені:

23 листопада (четвер) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

«Запорожець за Дунаєм» / Пресслужба

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

24 листопада (п’ятниця) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

У головних партіях заявлені: Ілона Кравченко (Сюзанна), Микита Сухоруков (Фігаро), Катерина Козаченко (Графиня), Сергій Кривоконь (Граф), Євген Логвиненко (Марцеліна) та ін.

25 листопада (субота) о 15:00 – до Дня пам’яті жертв голодомору «Реквієм» В.-А.Моцарта.

26 листопада (неділя) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді «Дон Карлос».

Цього разу в головних партіях: Людмила Монастирська (Єлизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, інфант іспанський), Алла Позняк (Принцеса Еболі), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ, іспанський король) та ін.

30 листопада (четвер) о 17:00 - рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад сім років.

Цього разу у виконавському складі заявлені: Олександр Мельничук (Набукко), Вікторія Ченська (Абігаїль), Анжеліна Швачка (Фенена), Сергій Магера (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!