Співачка SHADU святкує день народження: маловідомі факти із життя артистки

Сьогодні, 17 квітня, українська співачка SHADU святкує свій день народження. Пропонуємо прочитати ексклюзивні та маловідомі факти із життя артистки.

5 маловідомих фактів про співачку Shadu

1. Каву завжди запиваю склянкою води.

Жоден мій ранок не обходиться без кави! Кава дає нереальний заряд енергії! Але є і мінус – кава зневоднює організм. Тому обов'язково треба поповнити запаси води.

2. У 7 років вигравала у хлопчиків-старшокласників у «Мортал комбат»!

У мене біля будинку були ігрові автомати з приставками Сега, СОНІ та ін. Батьки не могли дозволити купити мені додому приставку, тому щойно в мене з'являлися 50 копійок (стільки коштувала гра), я бігла в ці ігрові автомати. З однолітками мені було грати нудно, бо вони завжди програвали. Тому я почала битися в цифровому бою зі старшими. Але й у них не виходило іноді мене обіграти.

3. У дитинстві хотіла бути археологом.

Ми з подружкою годинами малювали карти з місцем розташування скарбів і артефактів. Потім я просила тата обпалювати запальничкою краї карти, щоб вона стала більше схожа на стародавню. Ми закопували якісь «скарби» у дворі або парку і по карті їх шукали.

4. У 16 років потрапила в КПЗ у Німеччині.

Після перемоги на міжнародному фестивалі ми з викладачем поверталися додому потягом. О 12 ночі на кордоні з Польщею до нас зайшли в купе прикордонники. Прямо з поїзда нас відправили в КПЗ без будь-яких пояснень. Виявилося, що наша віза була прострочена на кілька годин. У КПЗ ми провели більше доби.

5. Ніколи ні з ким не билася.

Мене батьки вчили всі конфлікти вирішувати словесно, а не боєм. Так воно і повелося. І ось, мені 32 роки, а я так ні з ким і не побилася.

SHADU (Ксенія Шадурська) – українська співачка і блогерка, сонграйтерка і режисерка. До початку сольного проєкту працювала режисеркою на топових телеканалах країни. 2020 року після інсульту чоловіка розпочала сольний проєкт.