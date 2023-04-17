Співачка SHADU святкує день народження: маловідомі факти із життя артистки

17 апреля 2023 22:45 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Співачка SHADU святкує день народження: маловідомі факти із життя артистки
Співачка SHADU святкує день народження: маловідомі факти із життя артистки
Пресслужба

Сьогодні, 17 квітня, українська співачка SHADU святкує свій день народження. Пропонуємо прочитати ексклюзивні та маловідомі факти із життя артистки.

5 маловідомих фактів про співачку Shadu

1. Каву завжди запиваю склянкою води. 

Жоден мій ранок не обходиться без кави! Кава дає нереальний заряд енергії! Але є і мінус – кава зневоднює організм. Тому обов'язково треба поповнити запаси води.

 2. У 7 років вигравала у хлопчиків-старшокласників у «Мортал комбат»!

Читайте такожГригорій Решетнік зізнався, як готується до сну
У мене біля будинку були ігрові автомати з приставками Сега, СОНІ та ін. Батьки не могли дозволити купити мені додому приставку, тому щойно в мене з'являлися 50 копійок (стільки коштувала гра), я бігла в ці ігрові автомати. З однолітками мені було грати нудно, бо вони завжди програвали. Тому я почала битися в цифровому бою зі старшими. Але й у них не виходило іноді мене обіграти.

 3. У дитинстві хотіла бути археологом.

Ми з подружкою годинами малювали карти з місцем розташування скарбів і артефактів. Потім я просила тата обпалювати запальничкою краї карти, щоб вона стала більше схожа на стародавню. Ми закопували якісь «скарби» у дворі або парку і по карті їх шукали.

 4. У 16 років потрапила в КПЗ у Німеччині.

Після перемоги на міжнародному фестивалі ми з викладачем поверталися додому потягом. О 12 ночі на кордоні з Польщею до нас зайшли в купе прикордонники. Прямо з поїзда нас відправили в КПЗ без будь-яких пояснень. Виявилося, що наша віза була прострочена на кілька годин. У КПЗ ми провели більше доби.

 5. Ніколи ні з ким не билася.

Мене батьки вчили всі конфлікти вирішувати словесно, а не боєм. Так воно і повелося. І ось, мені 32 роки, а я так ні з ким і не побилася.

SHADU (Ксенія Шадурська) – українська співачка і блогерка, сонграйтерка і режисерка. До початку сольного проєкту працювала режисеркою на топових телеканалах країни. 2020 року після інсульту чоловіка розпочала сольний проєкт.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

SHADU день народження зірок

Матеріали на тему

Андрій Бєдняков за допомогою оригінального аукціону запрошує українців на свій день народження
Новини

Андрій Бєдняков за допомогою оригінального аукціону запрошує українців на свій день народження
Джим Керрі: ТОП найкращих фільмів голлівудського іменинника
Кіноперсона

Джим Керрі: ТОП найкращих фільмів голлівудського іменинника
Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки
Новини

Співачка SHADU вразила виконанням відомої колядки
Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження
Новини

Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про шахрайську схему, яка знаходить вас у соцмережах сама
Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі

Леся Нікітюк розповіла, яким чином росіяни вивозили цінні для України речі
Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»

Олена-Крістіна Лебідь повідомила про нову схему шахраїв: «Мама військового ЗСУ»
Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Популярне відео

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK