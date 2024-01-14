MOROZOVA - 50: цікаві факти про співачку
Співачка та заслужена артистка України MOROZOVA (Наталя Морозова) святкує ювілей - 50 років, 20 з яких вона провела на сцені.
1. Співачка є досвідченою автомобілісткою. Артистка керує автомобілем понад 20 років.
2. MOROZOVA - колекціонерка. Співачка колекціонує фарфорові ляльки та шампанське.
3. Ще одна пристрасть артистки - кулінарія. Артистка завжди готує для своєї родини та частує своїх гостей фірмовими стравами. Співачка є прихильницею здорового харчування, тому в кулінарії віддає перевагу стравам із овочів, морепродуктів та зелені.
4. Співачка обожнює активний спосіб життя. З самого дитинства MOROZOVA займається різними видами спорту. Останній рік артистка займається Kangoo Jumps. Це система тренувань, заснована на стрибках, які виконуються у спеціалізованому взутті.
5. За першою освітою співачка вміє керувати трамваєм та тролейбусом.
6. Артистка любить пташок амадин. Разом із співачкою живуть понад 20 пташок.
7. Улюблена співачка MOROZOVA - Мадонна.
9. Артистка має у своєму творчому арсеналі дует із культовим гуртом 10-х - Dazzle Dreams. Їх спільний трек Shake став одним із головних хітів того часу.
10. Пісня “Вона”, яку артистка присвятила жінкам, що чекають своїх чоловіків з війни, став TikTok-хітом. Трек завірусився і під цей звук було знято більше 15 тисяч відео від користувачів мережі.