MOROZOVA - 50: цікаві факти про співачку

Співачка та заслужена артистка України MOROZOVA (Наталя Морозова) святкує ювілей - 50 років, 20 з яких вона провела на сцені.

Редакція сайту TV.UA вітає артистку з цією датою та ділиться зі своїми читачами цікавими фактами із життя та творчості MOROZOVA.

1. Співачка є досвідченою автомобілісткою. Артистка керує автомобілем понад 20 років.

2. MOROZOVA - колекціонерка. Співачка колекціонує фарфорові ляльки та шампанське.

3. Ще одна пристрасть артистки - кулінарія. Артистка завжди готує для своєї родини та частує своїх гостей фірмовими стравами. Співачка є прихильницею здорового харчування, тому в кулінарії віддає перевагу стравам із овочів, морепродуктів та зелені.

4. Співачка обожнює активний спосіб життя. З самого дитинства MOROZOVA займається різними видами спорту. Останній рік артистка займається Kangoo Jumps. Це система тренувань, заснована на стрибках, які виконуються у спеціалізованому взутті.

5. За першою освітою співачка вміє керувати трамваєм та тролейбусом.

6. Артистка любить пташок амадин. Разом із співачкою живуть понад 20 пташок.

7. Улюблена співачка MOROZOVA - Мадонна.

8. MOROZOVA на сцені 20 років. За цей час вона випустила 5 студійних альбомів.

9. Артистка має у своєму творчому арсеналі дует із культовим гуртом 10-х - Dazzle Dreams. Їх спільний трек Shake став одним із головних хітів того часу.

10. Пісня “Вона”, яку артистка присвятила жінкам, що чекають своїх чоловіків з війни, став TikTok-хітом. Трек завірусився і під цей звук було знято більше 15 тисяч відео від користувачів мережі.