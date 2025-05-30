Оксана Гутцайт розповіла про ритуали перед ефіром
Телеведуча Оксана Гутцайт стала учасницею нового випуску шоу «єПитання» та розповіла, чому вважає хвилювання професійною перевагою.
Ведучою працюю з 2004-го, то, виходить, вже понад двадцять років. Але хвилювання є щоразу, – говорить Оксана Гутцайт. – Коли я була молода й зелена і ще працювала на Новому каналі, Юра Горбунов (один з ведучих шоу «Підйом» на Новому каналі. – Прим. ред.) дав мені важливу пораду. Він сказав: «Коли ти перестанеш нервувати, то тобі треба йти з професії. Тому що тоді ти не намагаєшся зробити якнайкраще, бути найліпшою. Ти повинна хвилюватися, якщо ні – все! Йди додому й відпочивай». Тому хвилюватися – це нормально.
У кожного телеведучого свій спосіб зібратися з думками перед ефіром. В Оксани він незмінний вже багато років.
Я вдихаю-видихаю, вдихаю-видихаю, і так ще кілька разів, – ділиться ведуча. – І заходжу в студію з правої ноги, це обов’язковий ритуал!
Ці конференції проводяться для того, щоб люди об’єднувалися, щоб вони обмінювалися досвідом, – говорить Оксана. – Приходять депутати, ти з ними говориш, на конференції щось вирішується, і вже потім приймаються такі необхідні для держави закони.
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