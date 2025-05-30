Оксана Гутцайт розповіла про ритуали перед ефіром

Телеведуча Оксана Гутцайт стала учасницею нового випуску шоу «єПитання» та розповіла, чому вважає хвилювання професійною перевагою.

Оксана Гутцайт – українська телеведуча з понад 20-річним стажем. Її обличчя знайоме глядачам ще з часів роботи на Новому каналі. Сьогодні ж вона не лише веде програму «Факти» на ICTV, а й активно бере участь у професійних конгресах та суспільних обговореннях. Але попри досвід та впевненість, чесно зізнається: щоразу перед виходом в ефір хвилюється, як вперше.

Ведучою працюю з 2004-го, то, виходить, вже понад двадцять років. Але хвилювання є щоразу, – говорить Оксана Гутцайт. – Коли я була молода й зелена і ще працювала на Новому каналі, Юра Горбунов (один з ведучих шоу «Підйом» на Новому каналі. – Прим. ред.) дав мені важливу пораду. Він сказав: «Коли ти перестанеш нервувати, то тобі треба йти з професії. Тому що тоді ти не намагаєшся зробити якнайкраще, бути найліпшою. Ти повинна хвилюватися, якщо ні – все! Йди додому й відпочивай». Тому хвилюватися – це нормально.

Ведуча Оксана Гутцайт / Пресслужба Нового каналу

У кожного телеведучого свій спосіб зібратися з думками перед ефіром. В Оксани він незмінний вже багато років.

Я вдихаю-видихаю, вдихаю-видихаю, і так ще кілька разів, – ділиться ведуча. – І заходжу в студію з правої ноги, це обов’язковий ритуал!

Оксана Гутцайт – не лише обличчя ICTV. Вона – одна з небагатьох ведучих українського ТБ, яка постійно бере участь у конгресах та дискусіях.

Ці конференції проводяться для того, щоб люди об’єднувалися, щоб вони обмінювалися досвідом, – говорить Оксана. – Приходять депутати, ти з ними говориш, на конференції щось вирішується, і вже потім приймаються такі необхідні для держави закони.

Нагадаємо,