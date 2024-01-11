Влад Міцкевич зізнався про колишню наркозалежність та поділився мотивуючим кліпом

Відомий ТікТок-блогер та колишній учасник шоу «Мастер Шеф» Владислав Міцкевич випустив скандальний кліп «Май стиль». Це вже третій трек українського проєкту MITSKEVYCH.

Сам музикант зізнається, що створює реп-музику з дитинства. Він читав реп, імпровізував, записував усе на диктофон і намагався підбити своїх братів та друзів на те, щоб разом робити більш серйозну творчість. Але ті не підтримували його ініціативи.

Ентузіазм був тільки у мене, – згадує артист. – Якось хтось із близьких взагалі сказав мені: «Воно тобі треба? Ліпи котлети, це в тебе краще виходить». Але я в один момент зрозумів, що від своїх мрій не потрібно відмовлятись. Так і почався проєкт MITSKEVYCH. Моя музика про прості життєві речі, які комусь будуть актуальні в десять років, а комусь – і в сорок.

За словами Міцкевича, «Май стиль» – трек про те, що все у цьому житті можливо. І якщо людина хоче змін, вона зможе відштовхнутись ногами навіть від найглибшого дна та виплисти на поверхню. Сам співак зізнається, що десять років тому у нього була жорстка наркотична залежність. І трек «Май стиль» нагадує йому про ті часи, коли він прийняв важливе для себе рішення змінити життя.

Я сидів біля парадного обдовбаний і в якийсь момент усвідомив, що я сьогодні самостійно побрився налисо, щоб не платити перукарю, а також нічого не їв, щоб витратити усі гроші на наркотики. І що я стрімко лечу на дно. І що я або зупиняюсь, або вже скоро не прокинусь десь в канаві. Так почалось моє нове життя, де є речі дуже цікавіші за наркоту – творчість, робота, сім'я. Було складно, але я зміг. І, впевнений, кожен, хто хоче змінити своє життя, – зможе теж.

Кліп «Май стиль» знімали в одному із столичних павільйонів. Артист сам його зрежисував та придумав ідею.

Репер Владислав Міцкевич також відомий, як топовий кулінарний блогер, колишній фіналіст «Мастер Шеф-8» та за опитуваннями один із найяскравіших учасників усіх сезонів шоу, співведучий Олі Полякової на шоу «Він готує, вона керує» (ТЕТ). Популярний ТікТок-блогер та власник ТікТок-агенції, яка просувала відомих українських блогерів та інфлюєнсерів, таких як Оля Полякова, Mamarika, Маша Полякова, Вадим Бзежинський та інших.